Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погоду РК будет определять северный антициклон, на большей части страны прогнозируются дожди, грозы, град, шквал, на севере, на востоке, в центре, и в горных районах юго-востока – сильные дожди.

Лишь на западе страны прогнозируется жаркая погода без осадков.

По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы.

Температура воздуха на западе страны днем ожидается повышение от +30+37°С до очень сильной жары +36+41°С, 4 августа на юге страны +40°С. На севере, востоке, в центре страны ожидается понижение ночью до +5+13°С днем до +15+20°С.