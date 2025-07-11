Какой будет погода в эти выходные в Казахстане

Погода
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Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, востоке РК - сильные дожди, град, шквал.

Лишь на юге, юго-западе, 12 июля на западе страны под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и солнечная погода. По республике прогнозируется усиление ветра.  

Днем на западе республики ожидается сильная жара 35-39 градусов, в отдельных районах очень сильная жара 40-42 градуса,

- на юго-западе 12-13 июля будет очень сильная жара 39-44 градуса, 14 июля - сильная жара 38-42 градуса,

- в северных регионах ожидается небольшое понижение дневных температур от 17-25 до 15-23 тепла,

- на востоке основной фон температуры 22-30 тепла,

- на юге ожидается сильная жара 40-43 градуса, юго-востоке страны - сильная жара 35-38 градусов.

#погода #выходные #прогноз #дождь

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