Какой будет погода в конце января для казахстанцев

Погода
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Прогноз погоды на 28-30 января предоставило РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеорологов, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК, 28 января на западе, северо-западе, севере страны, затем на остальной территории Казахстана прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя.

По РК прогнозируется туман, усиление ветра, в северной половине страны с метелью, на юге, юго-востоке республики - гололед.

В температурном фоне резких изменений не ожидается, добавили синоптики.

 

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