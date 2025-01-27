Какой будет погода в конце января для казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеорологов, очередной северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК, 28 января на западе, северо-западе, севере страны, затем на остальной территории Казахстана прогнозируются осадки в разной фазе в виде снега, мокрого снега и дождя.

По РК прогнозируется туман, усиление ветра, в северной половине страны с метелью, на юге, юго-востоке республики - гололед.

В температурном фоне резких изменений не ожидается, добавили синоптики.