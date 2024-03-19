Какой регион больше всего инвестировал в производство мебели в Казахстане

Туркестанская область стала лидером по инвестиционным вложениям в мебельную промышленность, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат.

Фото: пресс-служба Туркестанской области

Как уточняется, объем инвестиций в отечественную мебельную промышленность в 2023 году достиг 17,1 млрд тенге. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее - 4,4 млрд тенге.

«Лидером по инвестиционным вложениям в мебельную промышленность стала Туркестанская область. В прошлом году в мебельную промышленность этого региона было вложено 13,2 млрд тенге инвестиций. Это 76,8% от республиканского уровня», — сообщает дирекция по развитию легкой, деревообрабатывающей, мебельной промышленности и производства строительных материалов QazIndustry.

По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в эту отрасль в Туркестанской области было инвестировано 1,4 млрд тенге, то есть рост за год составил более чем в девять раз (9,1).

Такой высокий результат стал возможен благодаря повышению объемов инвестиций в производство предметов интерьера для офисов и предприятий торговли и прочей мебели.

Как сообщалось ранее, в прошлом году отечественные предприятия произвели мебель на 82,6 млрд тенге. Это на 28% больше, чем в 2022 году. В пресс-службе Минпрома отметили, что за год казахстанские мебельщики увеличили производство на треть.