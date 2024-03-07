За год казахстанские мебельщики увеличили производство на треть

Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В 2023 году Казахстан экспортировал мебель на общую сумму $13,7 млн. Это на 31% больше, чем в 2022 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром

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Сообщается, что основной объем мебельной продукции направлялся в страны СНГ.

Всего же в прошлом году отечественные предприятия произвели мебель на 82,6 млрд тенге. Это на 28% больше, чем в 2022 году.

Доля мебельной промышленности в общем объеме промышленности за 2023 года составила 0,18%, в обрабатывающей промышленности - 0,4%. 

Увеличение производственных объемов отмечается по таким товарам, как мебель кухонная - на 50,4%, мебель офисная деревянная - на 5,4%. А вот снижение производства произошло в товарах «Мебель для сидения специальная» (в основном с металлическим каркасом) - на 46,9%, «Мебель деревянная для столовой и гостиной» - на 2,3%, «Мебель деревянная для спален» (кроме кроватей и шкафов) - на 0,1%.

 – В прошлом году в страну было импортировано мебели на 5,3% меньше, чем в 2022 году. Это свидетельствуето том, что казахстанцы все больше отдают предпочтение отечественной продукции. Внутренний рынок потребления мебельной продукции по итогам 2023 года составил $537,4 млн, или 245,2 млрд тенге,  – говорится в сообщении.

В сектор было инвестировано 17 млрд 166 млн тенге. Это в 3,9 больше, чем в 2022 году.

Мебель в Казахстане производят 1515 предприятий, из которых 1507 - малые. В прошлом году в отрасли было занято порядка 14,5 тыс. человек.

#статистика #производство #мебель

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