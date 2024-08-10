Какую прибыль получили БВУ Казахстана за первое полугодие?

К 1 июля текущего года совокупная прибыль БВУ РК достигла 1,16 трлн тг - на 9,9% больше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

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Примечательно, что превышение текущих доходов над текущими расходами после уплаты подоходного налога показали все банки, причём 13 из 21 БВУ продемонстрировали увеличение прибыли в сравнении с прошлогодними показателями, в том числе 7 банков из топовой десятки по объёмам собственного капитала.

Среди крупных БВУ уверенно лидирует по годовому росту прибыли «европеец», Home Credit Bank: плюс 67,6%, до 17,1 млрд тг. Собственный капитал банка по итогам первого полугодия увеличился на весомые 24,2% за год, до 174,4 млрд тг, активы — сразу на 43,1%, до 905,4 млрд тг. Высокие прибыльность и эффективность банка ожидаемы: фининститут уверенно привлекает вклады и активно кредитует бизнес и население. Так, кредитный портфель Home Credit Bank вырос на 41,5% за год, а объём вкладов — на 48,4%.

Второе место среди топовых БВУ РК по росту прибыли — у ForteBank: сразу в 1,5 раза за год, до 73,5 млрд тг. Собственный капитал банка увеличился на 30,2% за год, активы — на 26,7%.

Замыкает тройку лидеров Банк ЦентрКредит: плюс 39,5% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до 84,4 млрд тг.

Среди топовых БВУ в плюсе в сравнении с прошлым годом также оказались Jusan Bank (на 20,6%), Halyk Bank (на 13,1%), Bank RBK (на 6,1%) и Kaspi Bank (на 4,9%).

Убытков не понёс ни один БВУ РК.

В целом итоги первого полугодия выглядят весьма позитивно второй год подряд, и второй год совокупная прибыль в соответствующем периоде превышает 1 трлн тг. После проседания в 2022 году казахстанские банки демонстрируют стабильность, эффективность и рост показателей.