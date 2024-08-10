Какую прибыль получили БВУ Казахстана за первое полугодие?

К 1 июля текущего года совокупная прибыль БВУ РК достигла 1,16 трлн тг - на 9,9% больше, чем годом ранее, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz
Примечательно, что превышение текущих доходов над текущими расходами после уплаты подоходного налога показали все банки, причём 13 из 21 БВУ продемонстрировали увеличение прибыли в сравнении с прошлогодними показателями, в том числе 7 банков из топовой десятки по объёмам собственного капитала.
Среди крупных БВУ уверенно лидирует по годовому росту прибыли «европеец», Home Credit Bank: плюс 67,6%, до 17,1 млрд тг. Собственный капитал банка по итогам первого полугодия увеличился на весомые 24,2% за год, до 174,4 млрд тг, активы — сразу на 43,1%, до 905,4 млрд тг. Высокие прибыльность и эффективность банка ожидаемы: фининститут уверенно привлекает вклады и активно кредитует бизнес и население. Так, кредитный портфель Home Credit Bank вырос на 41,5% за год, а объём вкладов — на 48,4%.
Второе место среди топовых БВУ РК по росту прибыли — у ForteBank: сразу в 1,5 раза за год, до 73,5 млрд тг. Собственный капитал банка увеличился на 30,2% за год, активы — на 26,7%.
Замыкает тройку лидеров Банк ЦентрКредит: плюс 39,5% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, до 84,4 млрд тг.
Среди топовых БВУ в плюсе в сравнении с прошлым годом также оказались Jusan Bank (на 20,6%), Halyk Bank (на 13,1%), Bank RBK (на 6,1%) и Kaspi Bank (на 4,9%).
Убытков не понёс ни один БВУ РК.
В целом итоги первого полугодия выглядят весьма позитивно второй год подряд, и второй год совокупная прибыль в соответствующем периоде превышает 1 трлн тг. После проседания в 2022 году казахстанские банки демонстрируют стабильность, эффективность и рост показателей.