КамАЗ сорвался с моста в Жезказгане – видео

КамАЗ сорвался с моста в городе Жезказгане. Водитель госпитализирован, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Мост расположен в направлении Жезказганского медеплавильного завода.

64-летний водитель с травмами доставлен в больницу.

«20 июля примерно в 14:05 часов водитель КамАЗа допустил опрокидывание транспорта с моста. Водитель госпитализирован. Данный факт зарегистрирован в полиции, назначены экспертизы, по итогам проведения которых будет принято процессуальное решение», – дали комментарий в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.