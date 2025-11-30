Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Фото: © Shutterstock, Maurizio De Mattei

Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Остров Пасхи, или Рапануи — один из самых удаленных обитаемых островов в мире. Ближайшие населенные острова — Питкэрн — расположены почти в двух тысячах километров. По археологическим данным, первые люди прибыли на остров Пасхи между XII и XIII веками.

Главная достопримечательность острова — монолитные каменные изваяния моаи в виде человеческих фигур, которые создали в период с XIII по XVII век. На сегодня открыто более 900 статуй. Средняя высота моаи составляет примерно четыре метра, а масса часто превышает 12 тонн. Почти все моаи вырезали из вулканического туфа в карьере кратера Рану-Рараку, откуда их транспортировали и устанавливали на каменные платформы (аху) в разных частях острова.

Моаи обычно считают олицетворением «застывших лиц» почитаемых предков, вождей или важных членов клана острова — то есть эти изваяния, вероятно, символизировали и увековечивали власть и родословную. Предполагается, что статуи играли роль охранителей и источника «мана» (духовной силы) для общины.

Долгое время ученые спорили: кто руководил возведением каменных фигур и как небольшой народ смог организовать такой масштабный труд. Согласно популярной в научной среде версии, работу вели централизованно, под общим руководством одного правителя. Но другие исследователи сомневаются: слишком разными выглядят моаи, будто их делали разные мастера.

Чтобы разрешить загадку организации труда создателей моаи, группа ученых под руководством Карла Липо из Бингемтонского университета в США провела анализ главной каменоломни острова, Рану-Рараку. Исследователи использовали дроны и метод фотограмметрии, создав первую высокодетальную трехмерную модель карьера. Эта карта позволила увидеть каждый уклон и следы от работы. Она стала для ученых своего рода открытой книгой.

Липо и его коллеги проанализировали каждую деталь памятника. Они зафиксировали 426 моаи на различных этапах завершения, 341 ров, вырубленный древними мастерами вокруг каменных блоков. Такой ров обозначал форму будущей статуи. То есть это следы начала работы над моаи. Кроме того, нашли 133 пустых ниши в скале, откуда статуи уже извлекли, а также пять каменных столбов, служивших точками крепления. К ним привязывали канаты, чтобы аккуратно спустить вырезанную статую по склону.

Анализ трехмерной модели показал, что карьер был разделен на 30 отдельных рабочих участков, или зон. В каждой зоне команда Липо обнаружила характерные только для нее приемы резьбы и особенности обработки камня.

Липо объяснил, что все этапы создания статуи — от первого разреза до последних штрихов — проходили в границах одной зоны. Если сравнивать с современными примерами, то это больше похоже на сеть независимых мастерских, а не на систему, где всем руководит один центр и где статуи переходят от одного подразделения к другому, как на заводе.

Новые данные хорошо сочетаются с тем, что уже было известно о жизни на острове Пасхи. Раньше та же команда исследователей доказала, что для транспортировки огромных моаи не нужен был труд тысячи рабочих. Несколько человек могли «качать» статую из стороны в сторону и буквально «вести» ее вперед с помощью веревок. То есть транспортировка не требовала единого руководства и огромных людских ресурсов.

Существуют и другие доказательства в поддержку гипотезы децентрализованного производства. Липо и его коллеги обнаружили, что источники пресной воды на острове не принадлежали одному центру власти. Разные общины делили их между собой.

Если сложить все эти факты вместе, получается, на острове Пасхи проживали несколько общин, которые не только иногда помогали друг другу, но и соперничали. По словам Липо, создание моаи выглядело как способ показать силу своей группы, выразить идентичность, а не выполнить приказ могущественного правителя.

Такая версия меняет и историю о «падении Рапануи». Ранее некоторые исследователи утверждали, что объединенная элита под руководством одного правителя принуждала людей строить моаи, ради чего вырубали леса и истощили ресурсы. Это привело к краху общества Пасхи.

Липо назвал версию ошибочной. Согласно выводам его команды, никакой единой власти не существовало, и каждая община работала над созданием изваяний независимо друг от друга. Они создавали статуи не по приказу правителя, а потому что соперничали друг с другом и хотели выделиться. Если так, то исчезновение лесов нельзя объяснить тем, что вожди действовали бездумно и толкали всех к катастрофе. В этой модели просто нет центральной фигуры, на которую можно переложить ответственность.