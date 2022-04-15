Более 800 дачных участков пострадали от огня в Петропавловске. Из-за возгорания камыша едва не сгорели дома в поселке Рабочем.

Во вторник загорелись садоводческие участки в поселке Заречном, а в среду – камыш в поселке Рабочем, рядом с железной дорогой. Огонь угрожал поездам, опорам линии электропередачи и жилым домам.

Площадь возгорания в поселке Рабочем составила полтора гектара, уточнили в пресс-службе ДЧС Северо-Казахстанской облас­ти. В борьбе с огнем участвовали сотрудники службы пожаротушения ДЧС, военизированной пожарной команды, пожарного поезда Южно-Уральской железной дороги. Никто не пострадал, объекты спасены.

– Вызовов 12 и 13 апреля было так много, что пожарные машины практически не возвращались на место постоянной дислокации. Крупный пожар произошел в поселке Заречном и на дачных участках. Ситуацию усугублял ветер с порывами до 23 метров в секунду. В тушении были задействованы силы всего гарнизона, на ноги был поднят весь личный состав, работали все службы взаимодействия, включая дорожную полицию. Сложность тушения заключалась в отсутствии проездов и водных источников поблизости, мешали легковые машины дачников, задействовать пришлось водовозы коммунальных служб. Мы развернули эвакуационный пункт, но никто не воспользовался им. Сведений о жертвах и пострадавших нет. Отрабатывается версия не­осторожного обращения с огнем неустановленных лиц, не исключается и версия поджога, – проинформировал начальник ДЧС полковник гражданской защиты Рамиль Камалов.

По предварительным подсчетам, пострадали более 800 участков дачных обществ «Ранет» и «Кировец-3».

– Где-то огонь прошел низом, – отметил начальник ДЧС. – Порядка 60% сгоревших дач были заброшены. Если в прошлом году из-за большого паводка эти участки стояли в воде, то этой весной паводок проходит в штатном режиме, он маловодный, поэтому и наблюдается высокая пожарная опасность.

Аким Петропавловска Булат Жумабеков упрекнул горожан, которые при сжигании прошлогодней травы не соблюдают элементарные меры пожарной безопасности:

– Кроме того, из 47 000 участков используется только половина, – пояснил аким. – Как правило, заброшенные дачи заросли травой, что также является причиной возгорания. За это мы будем штрафовать владельцев.