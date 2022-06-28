Канал ввоза в Казахстан поддельных лекарств от онкологии обнаружил КНБ

Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о пресечении контрабандного канала ввоза лекарственных средств, передает Kazpravda.kz.

"В рамках проводимого Комитетом национальной безопасности досудебного расследования пресечен контрабандный канал поставок из-за рубежа крупных объемов готовых лекарственных средств в виде таблеток под видом сырья для мнимого собственного производства", - говорится в информации.

Из оборота изъята большая партия контрафактной продукции, предназначенной коммерческим организациям с дальнейшей передачей в медучреждения республики для лечения онкологических заболеваний.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в КНБ.