​Каналы не для камыша

На заре рыночных отношений при разделе земельных паев вмес­те с участками селянам раздали и поливные каналы. В итоге на юге получилось, что один и тот же ороситель на своем протяжении имеет нескольких собственников. Часть его принадлежит государству или отдельным фермерам, еще часть находится в коммунальной собственности или сельского потребительского кооператива водопользователей, а то и вовсе остается бесхозной. Десятилетиями земледельцы пользовались оросителями, не вкладывая ни тиына в их очистку, бетонирование русла и благоустройство. В итоге довели до такого состояния, что использовать отдельные водохозяйственные объекты по назначению стало просто невозможно. Просачивающаяся вода через потрес­кавшееся, а местами и основательно разрушенное бетонное покрытие подтапливает берега и образует разливы. Оросители с земляным руслом и вовсе представляют собой жалкое зрелище: дно заросло камышом, что только многократно увеличивает и без того огромные потери влаги на фильтрацию и испарение. Понятное дело, что при таком подходе вода до конечного потребителя никогда не дойдет, и напоить поле земледельцу не удастся.

– Ситуация с дефицитом поливной воды в Мактааральском районе повторяется из года в год, – комментирует ситуацию руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков. – Чтобы этот вопрос решить кардинально, надо привести все к единому знаменателю: собственник канала обязан содержать его в надлежащем виде, чтобы вода могла не только поступать на его поле, но и транзитом двигаться на соседние наделы без потерь. Сейчас мы ставим вопрос кардинально: не можешь обеспечить надлежащее содержание поливного канала – верни государству!

Всего на юге 2 325 каналов общей протяженностью более 14 тыс. км. Из них 976 находятся в респуб­ликанской, а 1 105 – в коммунальной собственности. Еще 244 канала принадлежат частникам. Как минимум, 4,6 тыс. км оросителей требуют ремонта. Ревизия показала, что в общей сложности вернуть государству необходимо 101 канал. Десятки миллионов тенге из бюджета Мактааральского района уже ушли на то, чтобы каналы и коллекторы вернуть в республиканскую собственность, и этот процесс еще не завершен.

В прошлом году на ремонт водохозяйственных объектов из бюджета выделено 3,7 млрд тенге. На эти деньги реконструировано 532,8 км на 46 оросителях. Это позволило улучшить обеспечение водой 30 тыс. га орошаемых земель и дополнительно ввести в оборот еще 1,5 тыс. га пашни. На текущий год для проведения восстановительных работ на 12 водохозяйственных объектах протяженностью 37,3 км из бюджета предусмотрен почти миллиард тенге. Предполагается, что проблем с поливом после этого не будет на 3 тыс. га, а мелиорированные земли увеличатся на 1 тыс. га.

Без смены собственника вкладывать бюджетные деньги в реконструкцию каналов невозможно. Если же не ремонтировать, то они так и будут оставаться решетом, через которое утекает бесценная вода. А еще такие каналы представляют угрозу безопасности, приводя к весенним разливам, по примеру того, который произошел в поселке Атакент в конце февраля. Тогда вода с полей хлынула на населенный пункт, залив улицы и подворья местных жителей. Только по официальным данным, подтоп­ленными оказались 58 жилых домов, не считая хозяйственных построек и времянок.

Аким района Галым Исмаилов, докладывая акиму области Жансеиту Туймебаеву о принятых мерах по устранению последствий зимнего наводнения, среди причин бедствия назвал высокий уровень паводковых и грунтовых вод. Каналы, не­очищенные русла которых забиты травой, камышом и глиной, быс­тро наполнились и вышли из берегов, вызвав окрест наводнения. Глава региона поручил вынести предупреждение владельцам каналов за несоб­людение мер безопасности и передать в компетенцию РГП «Казводхоза» бесхозные водохозяйственные объекты, провес­ти их механическую очистку. Поручено также восстановить все дренажные сооружения, обеспечив их надлежащее использование.

Есть еще одна очень важная причина, по которой необходимо навести порядок с субъектностью каналов: без этого международные институты не станут финансировать проекты усовершенствования ирригационно-дренажной системы. В нынешнем году планируется начать реализацию сразу трех крупных проектов, и инвесторы не желают повторения ситуации, которая последовала после завершения проекта по улучшению дренажной системы в Нурлыбаевском сельском округе Мактааральского района.

Проект «Усовершенствование ирригационных и дренажных сис­тем на площади 9 937 гектаров в Мактааральском районе» обошелся в 912,6 млн тенге. Работы профинансировал Международный банк реконструкции и развития. 70% от вложенной суммы должны были вернуть сельхозпроизводители. 20% кредита тогда взяло на себя государство, погасить еще 10% обязались за счет местного бюджета. Несмотря на то что первые 5 лет выплаты по займу для земледельцев были не преду­смотрены, а расчет расписан на последующие четверть столетия, деньги дехкане так и не вернули, «забыв» о своих обязательствах.

Проект предполагал, что по мере улучшения мелиоративного состояния земель будет расти урожайность хлопчатника, а значит, и доходы земледельцев. В общем, первый блин оказался комом. Не помогло и создание сельских потребительских кооперативов водопользователей. Новый собственник оказался на поверку слабой и маломощной организацией. После завершения пилотного мелиоративного проекта не был продуман механизм дальнейшей эксплуатации скважин, на поверку оказавшийся достаточно трудоемким и непростым процессом.

– Сейчас Минсельхоз для реализации проектов по восстановлению инфраструктуры ирригационных систем Южного Казахстана работает с Международным банком реконструкции и развития, Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития и другими международными финансовыми институтами, – рассказывает председатель Комитета по водным ресурсам Ислам Абишев. – Предполагается до 2020 года выполнить в регионе огромный объем работ по восстановлению орошаемых земель, реконструкции и строительству водохранилищ и водохозяйственных объектов, что позволит на 70 тысяч гектаров увеличить площадь орошаемых земель.

Реализация Проекта усовершенствования ирригационно-дренажной системы (ПУИД-2) начнется уже в текущем году. Он предполагает реконструкцию и модернизацию ирригационных систем с подвешенной площадью 39,7 тыс. га земель в Мактааральском районе, 20,6 тыс. га – в Шардаринском районе и 10 тыс. га в Туркестане. Шардаринский район, переориентировавшийся за последние два десятилетия с выращивания риса на хлопчатник, впервые подпадает под проект восстановления водохозяйственных объектов.

– Мониторинг свидетельствует, что до 99 тысяч гектаров, или поч­ти две трети от общей площади орошаемых земель Мактааральского района имеют недопустимую – менее двух метров – глубину залегания грунтовых вод, – комментирует сложившуюся ситуацию кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» Карл Анзельм. – Это приводит к засолению земель. Если не принять экстренные меры по вводу в эксплуатацию скважин вертикального дренажа, то реставрация засоления станет неизбежной, продуктивность земель и качество урожая упадут до минимальных отметок. Особенно критическая ситуация складывается весной, когда вода заливает все вокруг и на длительное время задерживает проведение весенне-полевых работ. К слову, одним из условий предоставления международными банками займа является обязательное ведение мониторинга почв и вод на объектах реконструкции.

Для снижения уровня грунтовых вод проработан вопрос с Исламским банком развития по финансированию проекта реконструкции 210 скважин вертикального дренажа в Мактааральском и 302 – в Шардаринском районе. Это позволит значительно улучшить мелиоративное состояние в общей сложности 101,3 тыс. га поливных земель. Европейский банк реконструкции и развития планирует прийти на помощь шардаринским земледельцам, профинансировав строительство закрытой водной системы в массиве Жаушикум и реконструировать уже существующую. В Отрарском районе предстоит восстановление коллекторно-дренажных сетей протяженностью 368 км Шаульдерского подпитывающего канала и строительство на Сырдарье надувной дамбы. Жители аулов Аккум и Коксарай получат тысячи гектаров земли, выпавшей из оборота из-за проблем с поливной водой.

В проекте Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы также предусмотрены меры по восстановлению отлаженной системы ирригации. Проведение восстановительных работ запланировано на 99,4 тыс. га поливных земель, на 3,4 тыс. км предполагается улучшение инфраструктуры ирригационных систем. Необходимые для этого 58,3 млрд тенге планируется получить от международных финансовых институтов. Это решит все вопросы, связанные с усовершенствованием ирригационной и дренажной систем и мелиоративному состоянию земли, придаст новый импульс развитию аграрной отрасли в Южном Казахстане, где сосредоточено более 70% орошаемых земель страны.