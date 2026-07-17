На Алаколе безопасно и комфортно

Статьи,Туризм
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Яркое, манящее и по-настоящему целебное – именно таким знают и любят озеро Алаколь тысячи путешественников. Уникальное соленое озеро ежегодно притягивает к себе миллионы ценителей гармонии и дикой природы. Однако современные туристы ценят не только первозданную красоту и пользу природы, но и элементарный комфорт. Долгое время развитие инфраструктуры на побережье оставалось главной мечтой отдыхающих. Сегодня эта мечта уверенно воплощается в жизнь: Алаколь переживает настоящее инфраструктурное перерождение, превращаясь в современный и безопасный курорт.

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Первое, что бросается в глаза путешест­веннику на современном Алаколе, – это порядок. Чтобы избавить побережье от мусора и сохранить экосистему региона, в области было создано специализированное коммунальное предприятие «Алаколь Тазалык». Теперь санитарная очистка береговой линии в районе популярных сел Акши и Коктума ведется бесперебойно. Ежедневно на пляжах трудятся около 50 коммунальных работников, задействовано более 20 единиц специальной техники.

Инфраструктура пляжей продумана до мелочей. Чтобы у отдыхающих не возникало соблазна оставить после себя следы пребывания, на пляжах установили сотни вместительных контейнеров для сбора отходов. Для комфорта гостей обустроили 44 раздевалки, установили 45 биотуалетов и 24 современных модульных санитарных узла, где всегда есть чистая вода и средства гигиены.

При этом за порядком следят не только коммунальщики, но и умные технологии. Безопасность и чистоту контролируют 39 камер видеонаблюдения, подключенных напрямую к Центру оперативного управления местной полиции. Нарушителей, паркующих автомобили в водоохранной зоне или оставляющих после себя мусор, мгновенно фиксирует беспристрастный объектив, после чего любителей пренебречь экологической культурой привлекают к ответственности.

Безопасность на воде – важнейший приоритет курортного сезона. Чтобы решить давнюю проблему хаотичного движения катеров и гидроцик­лов, в области Жетысу утверждены Правила общего водопользования. Теперь владельцы плавсредств четко знают зоны ответственности и соблюдают технику безопасности на воде.

Спокойствие же отдыхающих обеспечивает целая команда профессионалов. Круглосуточное дежурство на воде ведут 14 опытных спасателей на 11 быстроходных моторных лодках. Контроль ведется с воздуха и суши: на побережье дежурят 50 сотрудников полиции и 16 патрульных автомобилей, а за порядком сверху наблюдают­ пять современных дронов. Вдоль берега установлены 40 спасательных вышек, а зоны для безопасного купания разграничены, для этого специалисты проложили 13 км буйковых линий. Для безопасной посадки на катера и лодки введены в эксплуатацию семь современных пирсов.

Улучшения инфраструктуры высоко оценили те, ради кого ведется эта масштабная работа, – сами туристы.

Алия и Данияр Шалаевы из Алма­ты рассказывают: «Мы приезжаем всей семьей на Алаколь каждый июль уже лет десять. Раньше, честно говоря, бытовые условия сильно портили впечатление от великолепной целебной воды. Приходилось постоянно думать, где помыть руки, куда выбросить мусор. В этот раз нас приятно поразили перемены. Пляж чистый, санузлы хорошего уровня. Нам, как родителям двоих детей, этот комфорт невероятно важен. Наконец-то у нас появился курорт, за который не стыдно!»

Путешественник и фотограф из Шымкента Марк Захарьин делится наблюдениями: «Для меня Алаколь – это место силы и невероятных закатов. И я всегда замечаю детали. Радует, что теперь безопасность здесь не просто для галочки. Спасатели на вышках действительно бдят, дроны патрулируют побережье, а за буйки никто не заплывает. А еще здорово, что установили современные раздевалки и пирсы, теперь делать красивые кадры и отправляться на водную прогулку стало намного удобнее. Сервис наконец-то догоняет красоту природы».

Дорога к уникальному озеру, кстати, стала быстрой и комфортной благодаря ремонту автотрасс. Для тех, кто ценит время, была модернизирована взлетно-посадочная полоса аэропорта в городе Ушарале, и теперь в летний сезон сюда регулярно летают самолеты.

Полностью решена проблема энергодефицита: строители проложили 57 км новых линий электропередачи и запустили две мощные подстанции. Сейчас на побережье реализуются два мегапроекта. Во-первых, строится­ вторая очередь канализационных очистных сооружений мощностью 6,5 тыс. кубометров воды в сутки, что гарантирует полную экологическую безопасность озера. Во-вторых, полным ходом идет берегоукрепление: строители защищают 14 км береговой линии от размывания и штормов. Работы, начатые прошлым летом, планируется завершить к середине следующего года.

#безопасность #туризм #отдых #Алаколь

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