Эффективное в народе, не доказанное в медицине

Пираты озер

Земля в нашем регионе богата водоемами, здесь насчитывается около пяти тысяч озер. Часть из них известна в народе своими лечебными свойствами. Природные источники оздоровления пользуются повышенной популярностью у старожилов. Вот, к примеру, озеро Мыльное в Алтынсаринском районе, образованное в результате естественного геологического разлома. Состав его воды славится высоким содержанием щелочи, из-за чего при купании создается эффект, будто плаваешь в воде с мылом. Отсюда и название.

Каждое лето сюда приезжают сотни местных жителей, чтобы исцелиться сразу от нескольких недугов. Озеро Мыльное богато двумя видами лечебной глины: одна дает косметологический эффект, другая – пилюля для суставов. Так вот местные проходят здесь десятидневные курсы лечения, правда, по собственноручно выписанному рецепту. При этом они четко знают, как долго держать эту глину после нанесения и где именно ее нужно смыть. Озера с подобными лечебными свойствами также есть в Узункольском и Аулиекольском районах.

Не зарастают тропы и к соленому озеру Каратуз в Торгайском регионе. Сюда приезжают со всех уголков не только Костанайской, но и других областей страны люди со сложными переломами. Каждый опять-таки со своим «протоколом лечения», добытым у бывалых здесь знатоков нетрадиционного исцеления. На лис­точке с рекомендациями четко прописано, как оборачиваться солью, когда и как правильно ее смывать. Медициной эти способы излечения пока не доказаны, но в народе поговаривают, что эффект есть.

Вот только это так называемое дикое лечение профессиональные доктора подвергают сомнению, поскольку традиционная медицина вообще не терпит самолечения и придерживается главного принципа «не навреди!». А вот у экологов «пиратское» использование что глины, что соли вызывает­ сплошные недовольства, ведь неправильное и неконтролируе­мое изъятие природных ресурсов может привести к потере их целебных свойств, загрязнению и вообще полному истощению месторождений.

Сложно, но можно

Есть в этом деле и другая сторона. Предприниматели усматривают в природном потенциале края и его бешеной популярности среди населения изюминку в развитии внутреннего туризма с акцентом на оздоровление.

Правда, все попытки реализовать уникальную бизнес-идею уж не раз спотыкались о недопонимание или безразличие со стороны госорганов.

– У нас нет моря, нет гор, но есть озера. И нам нужно научиться правильно их продавать. Наша компания в этом очень заинтересована. Впервые мы пытались «раскачать» этот воп­рос еще в 2018 году. Неоднократно делали запросы в район­ные акиматы, чтобы узнать, дейст­вительно ли расположенные на их территории источники имеют лечебные свойства. Но информацию так и не получили, – рассказывает руководитель экскурсион­ного бюро BESTkz Гульмира Капенова. – Мы готовы за свой счет провести химичес­кий анализ воды в специальных лабораториях.­ Но что потом делать с этими заключениями? Зав­тра нагрянет проверка, и у меня спросят: кто мне дал право использовать эти глины или соли в работе для предоставления услуг по лечению и оздоровлению? Но пока ни один центральный госорган не смог нам предоставить вразумительных ответов.

Впрочем, эксперты утверж­дают, что механизмы получения лицензии на использование грязей и солей в качестве оздоровительного туризма в стране сущест­вуют. Причем процедура эта довольно проста, правда, связана она с получением разрешительной документации сразу в нескольких органах. Единственная загвоздка – разработка проекта зон санитарной охраны.

– Санитарная охрана объектов, в том числе лечебных эксплуатационных участков – это очень животрепещущий вопрос. И если с минеральными водами механизм работает четко, то в случае с грязями он только налаживается. Но эпидемиологический вопрос стоит очень жестко. И думаю, что после ковидной ситуации эта жесткость вполне оправдана. Санитарная охрана – это защита месторождений от загрязнений и истощения, – пояснила главный эксперт Научно-исследовательского института курортологии и медицинской реабилитации Наталья Модина.

В помощь турфирмам

Помимо всего прочего, ученые предлагают ввести еще и специальные паспорта на грязелечебные участки с обязательной технологической инструкцией.

– Почему это так важно? Дело в том, что грязь неравномерно располагается по месторождению. И если, допустим, взять прибрежные участки, то они могут быть травмоопасны в связи с тем, что не защищены, подвержены заг­рязнению из-за поверхностного залегания. Крайне важно не только правильно отобрать лечебную грязь, но и работать с отходами. Сейчас запрещена регенерация в условиях здравниц, требуется возврат качественной грязи после использования в определенные участки месторождения, – отметила Наталья Модина.

В помощь предпринимателям НИИ курортологии и медицинской реабилитации разрабатывает медицинский атлас природных ресурсов республики, куда войдет и каталог лечебных грязей. В атласе будут представлены запасы месторождений, физико-химические характерис­тики, а также формулы грязевых растворов.

Костанайская область будет представлена 13 озерами, в том числе и упомянутым выше озером Мыльным, которые, по мнению ученых, предприниматели могут использовать для осуществления своих бизнес-идей на основе оздоровительного туризма.

Ожидается, что медицинский атлас увидит свет к концу лета этого года.