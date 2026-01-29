Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев прибыл с рабочей поездкой в область Жетісу, где провел совещание по подготовке к вегетационному периоду и развитию сельского предпринимательства в рамках «Ауыл аманаты», а также ознакомился с состоянием гидротехнических сооружений региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В совещании приняли участие аким области Жетісу Бейбит Исабаев, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, представители партии Amanat, министерства национальной экономики, правоохранительных органов, водохозяйственных предприятий, а также крестьянских хозяйств.

Фермерам разъяснили необходимость ускоренного внедрения водосберегающих технологий орошения и поэтапного сокращения посевов влаголюбивых культур для снижения рисков нехватки воды.

Лимит водопользования для нужд сельского хозяйства области Жетісу на 2026 год установлен в объеме 1,877 млрд м3, из которых 1,837 млрд м3 предусмотрено для орошаемого земледелия. По данным акимата, планируемая посевная площадь в регионе составляет 147 тыс. га. В настоящее время все водохранилища области работают в режиме накопления.

В целях стимулирования внедрения современных систем полива доля возмещения затрат на бурение скважин, проведения инфраструктуры и приобретения водосберегающего оборудования увеличена с 50% до 80%. Внедрен дифференцированный тариф на поливную воду: для аграриев, использующих водосберегающие технологии, субсидирование стоимости поливной воды увеличено с 60% до 85%, тогда как для остальных размер субсидий ежегодно сокращается на 10%.

Принятые меры обеспечили ежегодный прирост площадей с применением водосберегающих технологий более чем на 150 тыс. га, что соответствует поручениям Главы государства. В целом по стране такие технологии внедрены на 543,5 тыс. га орошаемых земель, что позволило сэкономить 874 млн м3 поливной воды. В области Жетісу данный показатель составляет 33,7 тыс. га.

Канат Бозумбаев поручил акимату области обеспечить поэтапный переход на 100-процентное внедрение водосберегающих технологий на орошаемых землях к 2030 году.

«Необходимо уделить особое внимание восстановлению орошаемых земель, введенных в эксплуатацию еще в советский период. До 2030 года в регионе планируется завершить основные проекты по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель. Нужно активизировать работу по расширению площадей орошаемых земель, вовлекая в оборот ранее деградированные массивы. Вместе с тем, как отметил Глава государства, «черный рынок» воды должен быть полностью ликвидирован, а все нарушения в сфере водопользования должны жестко пресекаться по всей строгости закона при активном участии правоохранительных органов», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Для обеспечения прозрачного и справедливого распределения поливной воды в пилотном режиме внедряется новая биллинговая система. Платформой оцифрованы процессы подачи заявок, заключения договоров и проведения расчетов за услуги по подаче воды между водопотребителями и РГП «Казводхоз». Весь процесс – от подачи заявки до оплаты –- осуществляется в электронном формате. Для разъяснительной работы с фермерами создана специальная рабочая группа, которая в области Жетісу провела встречи с более чем 450 аграриями в шести районах.

В рамках реализации Комплексного плана развития водной отрасли до 2028 года Министерством водных ресурсов и ирригации разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию Акешкинского, Ащибулакского и Алмалинского водохранилищ, двух гидроузлов и одного магистрального канала. За счет частных инвестиций планируется строительство водохранилища объемом 80 млн м3. Акиматом области готовится технико-экономическое обоснование на строительство еще семи водохранилищ. Кроме того, предусмотрено восстановление более 2 тыс. км оросительных каналов и автоматизация порядка 400 км каналов.

Совместно с Исламским банком развития в регионе реализуются 6 проектов по реконструкции оросительных сетей. Один из них завершен, еще два проекта общей протяженностью более 400 км завершатся в этом году. Ознакомившись с проводимой работой на местах, Вице-премьер поручил акимату области совместно с министерством водных ресурсов и ирригации обеспечить своевременную и качественную реализацию всех запланированных проектов.

Для устойчивого развития сельских территорий по поручению Президента реализуется программа «Ауыл аманаты». Программа направлена на повышение качества жизни сельского населения путем предоставления бюджетных микрокредитов. На 2026-2028 годы по республике планируется выделить 450 млрд тенге, из которых 22,6 млрд тенге предусмотрены для области Жетісу. В текущем году планируется реализация порядка 400 проектов, ориентированных на развитие сельского предпринимательства и кооперации. Акимату области и Министерству национальной экономики поручено обеспечить особый контроль за качественной реализацией программы «Ауыл аманаты».