Кандидатура Токаева соответствует требованиям Конституции и закона о выборах – ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров на заседании ведомства заявил, что Касым-Жомарт Токаев соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«ЦИК установил, что кандидат в президенты Касым-Жомарт Токаев соответствует предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» требованиям», – сказал глава ЦИК РК Нурлан Абдиров.

Он указал на необходимость выдать в нужном количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата.