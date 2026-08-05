Кандидаты в депутаты Курултая встретились с педагогами средней школы в Кокшетау

Выборы

Мероприятие состоялось в рамках предвыборной кампании партии и было посвящено обсуждению актуальных вопросов развития системы образования, повышению статуса педагогов и совершенствованию социальной политики в сфере образования

Фото: ОСДП

Главной целью встречи стал открытый диалог с педагогическим сообществом. Представители партии представили ключевые положения предвыборной программы ОСДП «20 вершин на пути к прогрессу», обсудили наиболее актуальные проблемы образовательной сферы и выслушали предложения учителей, которые будут использованы при дальнейшей законодательной работе и подготовке инициатив для Национального курултая.

Встречу открыл кандидат в депутаты Курултая Ілияс Жанғали, подчеркнув важность постоянного взаимодействия с работниками образования.

«Будущее страны начинается со школы. Именно учитель формирует знания, ценности и мировоззрение будущих поколений. Поэтому государство должно не только говорить о значимости профессии педагога, но и создавать достойные условия для его труда и профессионального развития», - отметил Ілияс Жанғали.

В своем выступлении он представил основные положения предвыборной программы ОСДП, уделив особое внимание вопросам повышения качества образования, поддержки молодых специалистов, развития школьной инфраструктуры и укрепления социального статуса педагогов.

Продолжила встречу кандидат в депутаты Курултая Ару Алшынбай, которая рассказала о предложениях партии по защите трудовых прав работников образования и совершенствованию социальной поддержки педагогов.

«Учитель должен заниматься обучением детей, а не бесконечной отчетностью. Мы выступаем за снижение бюрократической нагрузки на педагогов, справедливую оплату труда, расширение социальных гарантий и создание условий, при которых профессия учителя вновь станет одной из самых престижных в обществе», - подчеркнула Ару Алшынбай.

В ходе встречи представители партии также представили инициативы, направленные на модернизацию образовательной инфраструктуры, повышение доступности качественного образования, поддержку сельских школ и внедрение современных образовательных технологий.

После пленарной части состоялась открытая сессия вопросов и ответов. Педагоги обсудили с кандидатами вопросы уровня заработной платы, обеспечения жильем молодых специалистов, кадрового дефицита в образовательной сфере, профессиональной нагрузки, материально-технического оснащения школ и перспектив дальнейшего развития системы образования.

По итогам встречи представители ОСДП сообщили, что все поступившие предложения будут систематизированы и использованы при подготовке законодательных инициатив. Было подчеркнуто, что эффективное развитие системы образования невозможно без постоянного диалога государства с педагогическим сообществом.

Мероприятие завершилось подведением итогов, совместным фотографированием участников и неформальным общением представителей партии с педагогами.


 

#население #ОСДП #встречи

Популярное

Все
Крепким должен быть крепеж
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Есть потенциал!
Фиджитал-сенсация от Wilders
Укрепляют стены древнего города
Семейная ферма с европейским уютом
Первенство планеты – на Капшагае
Подсолнухи, фото и... штраф
БАДы будут выпускать на юге
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Доверяй, но проверяй
Investing.com о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Восемь наград из Баку
От отдельных проектов – к комплексной модели
Роль личности в истории
Возврат активов: 5 млрд тенге направили на водопровод в Актюбинской области
Звезда «Майкла» снимется в тюремном триллере с Уиллом Смитом
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
В Кыргызстане запретили кремацию
SpaceX и Nvidia создадут спутниковый центр ИИ
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Технологии чистого будущего
Когда молчание делает соучастником преступления
Мир переживает глубокую трансформацию: Токаев открыл «Игры будущего» в Астане
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
Арман Исагалиев назначен заместителем министра иностранных дел РК
Встречи регулярные, интерес взаимный
Криштиану Роналду спродюсирует и снимется в сериале о футболе
13 медалей из Шэньчжэня
Дана высокая оценка
Первый гол Дастана в «Челси»
Обеспечивая мониторинг рудничной атмосферы
Инфантино предложил сделку членам ФИФА
Столица готова к Играм будущего – 2026
Повысить интерес к книге
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Партии вышли в регионы: о чем говорили с врачами, рабочими,…
Совместный проект ОСДП и ОСИ по раздельному сбору и перераб…
Как регионы будут представлены в новом Курултае: мнения экс…
НПК: профсоюзы должны защищать работников, а не раскалывать…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]