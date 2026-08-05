Кандидаты в депутаты Курултая встретились с педагогами средней школы в Кокшетау

Мероприятие состоялось в рамках предвыборной кампании партии и было посвящено обсуждению актуальных вопросов развития системы образования, повышению статуса педагогов и совершенствованию социальной политики в сфере образования

Фото: ОСДП

Главной целью встречи стал открытый диалог с педагогическим сообществом. Представители партии представили ключевые положения предвыборной программы ОСДП «20 вершин на пути к прогрессу», обсудили наиболее актуальные проблемы образовательной сферы и выслушали предложения учителей, которые будут использованы при дальнейшей законодательной работе и подготовке инициатив для Национального курултая.

Встречу открыл кандидат в депутаты Курултая Ілияс Жанғали, подчеркнув важность постоянного взаимодействия с работниками образования.

«Будущее страны начинается со школы. Именно учитель формирует знания, ценности и мировоззрение будущих поколений. Поэтому государство должно не только говорить о значимости профессии педагога, но и создавать достойные условия для его труда и профессионального развития», - отметил Ілияс Жанғали.

В своем выступлении он представил основные положения предвыборной программы ОСДП, уделив особое внимание вопросам повышения качества образования, поддержки молодых специалистов, развития школьной инфраструктуры и укрепления социального статуса педагогов.

Продолжила встречу кандидат в депутаты Курултая Ару Алшынбай, которая рассказала о предложениях партии по защите трудовых прав работников образования и совершенствованию социальной поддержки педагогов.

«Учитель должен заниматься обучением детей, а не бесконечной отчетностью. Мы выступаем за снижение бюрократической нагрузки на педагогов, справедливую оплату труда, расширение социальных гарантий и создание условий, при которых профессия учителя вновь станет одной из самых престижных в обществе», - подчеркнула Ару Алшынбай.

В ходе встречи представители партии также представили инициативы, направленные на модернизацию образовательной инфраструктуры, повышение доступности качественного образования, поддержку сельских школ и внедрение современных образовательных технологий.

После пленарной части состоялась открытая сессия вопросов и ответов. Педагоги обсудили с кандидатами вопросы уровня заработной платы, обеспечения жильем молодых специалистов, кадрового дефицита в образовательной сфере, профессиональной нагрузки, материально-технического оснащения школ и перспектив дальнейшего развития системы образования.

По итогам встречи представители ОСДП сообщили, что все поступившие предложения будут систематизированы и использованы при подготовке законодательных инициатив. Было подчеркнуто, что эффективное развитие системы образования невозможно без постоянного диалога государства с педагогическим сообществом.

Мероприятие завершилось подведением итогов, совместным фотографированием участников и неформальным общением представителей партии с педагогами.



