Капитально отремонтированные дворы торжественно открыли ко Дню республики в Астане

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Дана Аменова
корреспондент

Местные жители собрались, чтобы отметить важное событие, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В преддверии Дня республики в столичном районе Сарыарка торжественно открыли капитально отремонтированные дворы по адресам ул. Ш. Қосшығұлұлы 17 и 19. 

По традиции, обновленную детскую площадку оснастили современными игровыми зонами, рассчитанными на разные возрастные группы детей.

Таким образом, по просьбе жителей здесь установили безопасное тартановое покрытие и искусственный газон, а также оборудовали спортивные площадки и зоны отдыха с беседками, что позволяет всем найти место для активного досуга или спокойного время препровождения.

«Теперь мы с детьми можем спокойно выходить во двор, зная, что они играют на безопасных и современных площадках. Все сделано с учетом наших пожеланий. Мы участвовали второй год, и наконец-то смогли в этом году выиграть в проекте», — рассказала жительница дома Зульфия Сергалиева.

В этом году в районе Сарыарка было капитально отремонтировано 66 дворовых территорий, что стало возможным благодаря активной поддержке жителей и участию в программе «Бюджет народного участия-2024».

Из общего числа отремонтированных дворов 43 адреса были приведены в порядок именно по данной программе, которая нацелена на учет предложений и инициатив самих горожан.

Кроме того, 15 дворов в жилых массивах получили новые современные площадки и инфраструктуру, способствующую комфортному и безопасному отдыху всех возрастных групп.

Всего в текущем году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Этой работой были охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть из них уже завершена.

#Астана #акимат #открытие #дворы

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