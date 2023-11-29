Незаконно торговал криптовалютой житель Карагандинской области

За три года своей "деятельности" он заработал почти 95 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

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Департамент АФМ по Карагандинской области начал досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу. Мужчина благодаря махинациям в интернете получил доход в особо крупном размере.

По предварительному заключению, сумма поступлений криптовалюты на кошелек с начала 2020 г. по февраль 2023 г. превысила 205 тыс. долларов США или почти 95 млн тенге.

«Установлено, что подозреваемый продавал криптовалюту через переводы на бирже BINANCE на криптокошельки покупателей с криптокошельков своего сына. Согласно информации МФЦА, лицензий на осуществление обменных операций в качестве юридического лица ни у одного из указанных лиц не имелось», — проинформировал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.

В данное время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.