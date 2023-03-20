Карликовость у детей начали лечить без операций в Казахстане

Общество, Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По словам врачей, за 1 год конечности детей в результате лечения увеличатся в размере примерно на 5 сантиметров.

Фото пресс-службы МЗ РК

10 детей из Астаны, Шымкента, Алматинской, Северо-Казахстанской, Жетысуской и Атырауской областей начали получать инъекции нового препарата — восоритида (Воксзого, Voxzogo), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Отмечается, что первые пациенты были отобраны консилиумом врачей. Первый курс рассчитан на 1 год. Ожидается, что за это время конечности детей увеличатся в размере примерно на 5 сантиметров. В то время как раньше удавалось увеличивать размер конечностей по 0,1 миллиметра в сутки с помощью наложения аппарата Илизарова - серьезной операции, которая приводила к психологическому и физическому дискомфорту.

«Теперь мы ставим этот препарат только тем детям, у которых подтвержден этот ген. Применение препарата у взрослых не даст никакого эффекта, так как он предназначен для детей, у которых есть «растущие» кости», - пояснил заведующий отделением детской ортопедии клиники «Аксай» КазНМУ Исамдун Харамов.

Специалист отметил, что спрос на препарат очень большой, поэтому необходимо поработать над доступностью лечения им по ОСМС.

Как сообщает Минздрав, клиника «Аксай» Казахского Национального медицинского университета им. С. Асфендиярова – первый и единственный центр в Казахстане, где проводится такое уникальное лечение от ахондроплазии.

По статистике, данное генетическое заболевание встречается у одного из 22 тысяч новорожденных. В мире таких детей более 250 тысяч. Заболевание связывают с мутацией гена FGFR3, что приводит к потере способности длинных трубчатых костей расти в длину.

По данным Минздрава, в Казахстане есть более 200 детей с различными формами нарушений в строении костей. Из них 40 больных с ахондроплазией. 17 детей получили операции в Казахстане и странах ближнего зарубежья по удлинению верхних и нижних конечностей.

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