Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, находящийся с государственным визитом в Астане, осмотрел выставку «Этноаул», посвященную культурному наследию казахского народа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Высоким гостям показали несколько тематических зон, представляющих национальную историю, традиционную одежду, ремесла, обряды, охотничье искусство, музыкальные инструменты, живопись и народные игры. Каждый сегмент экспозиции отражает самобытную атмосферу степной цивилизации.

Особым моментом стало участие Генерального секретаря То Лама в казахском обряде «тұсаукесер» – символическом перерезании пут на ножках младенца, что означает пожелание легкого и успешного жизненного пути.