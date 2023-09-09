Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана

Президент
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Аманжолова Айман
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Глава государства поздравил президента Эмомали Рахмона и таджикский народ с национальным праздником – Днем независимости, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото Telegram/aqorda_resmi

– С большим удовлетворением отмечаю высокую динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое наполняется новым содержанием и в полной мере отвечает уровню стратегического партнерства и союзничества, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения Казахстана и Таджикистана будут и впредь всесторонне укрепляться на благо и в интересах народов двух стран.

Глава государства пожелал Эмомали Рахмону дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана – благополучия и процветания.

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