Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Вьетнама

Президент
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Аманжолова Айман
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Глава государства поздравил президента Во Ван Тхыонга и народ Социалистической Республики Вьетнам с национальным праздником – Днем независимости, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото Telegram/aqorda_resmi

– Мы высоко ценим наше конструктивное партнерство с Вьетнамом, основанное на узах искренней дружбы и плодотворного политического диалога. С большим удовлетворением вспоминаю нашу недавнюю открытую и содержательную дискуссию по всему спектру казахско-вьетнамских отношений в Ханое, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества и пожелал лидеру Вьетнама успехов в его благородных начинаниях.

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