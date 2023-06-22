Касым-Жомарт Токаев посетил спектакль "Жошы хан"

Президент, Общество, Культура
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил глава государства, подобные произведения очень важны для народа.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев посетил Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева, где посмотрел премьеру спектакля "Жошы хан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Постановка состоит из двух частей: "Чингисханская Орда" и "Казахская Орда". Основная линия сюжета посвящена истории взаимоотношений между Чингисханом и его сыном Жошы ханом.

Спектакль воссоздает жизненный путь Жошы хана, объединившего тюркские племена Великой степи в единый народ, основавшего свою орду в Улытау, и возвысившегося до титула Жошы хана – заложившего основы становления Казахской государственности.

Автором исторической драмы выступил известный писатель-драматург Думан Рамазан, режиссером-постановщиком – заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков.

После просмотра президент побеседовал с автором произведения и труппой театра.

"Поздравляю! Очень замечательная постановка, и тема спектакля крайне актуальная. Подобные произведения очень важны для народа. В основе пьесы отличный сценарий, выразительный язык. Все артисты великолепно вжились в свои образы и передали их. Нам нужно прославлять нашу историю и культурные ценности. Некоторые высказываются, будто у казахов не было своей истории, государственности. Это искажение нашей истории. Желаю вам творческих успехов", – сказал глава государства.

Президент сообщил о своем решении присвоить Государственному академическому казахскому музыкально-драматическому театру имени К. Куанышбаева статуса "национальный". Соответствующий указ будет опубликован в октябре в преддверии Дня Республики.

 

#Токаев #театр #спектакль #драма #произведение #Жошы хан

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