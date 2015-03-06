Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин-сенаторов с 8 Марта Политика Эльмира Киргеева

Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин-сенаторов с Международным женским днем 8 Марта, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"В преддверии международного женского дня у нас не так много коллег-женщин-депутатов, но тем не менее три человека – это тоже значительно большой отряд, учитывая то обстоятельство, кто работает у нас в Сенате. Это – Бырганым Сариевна, Людмила Григорьевна, Ольга Валентиновна. Мы гордимся тем, что работаем с вами. Каждый вносит значительный вклад в законодательную деятельность Парламента в целом, можно сказать, и в государственное строительство, за что мы вам благодарны", – отметил председатель Сената.



Он пожелал от имени депутатов Сената здоровья, благополучия в семьях и дальнейшей успешной работы.



В ходе заседания были назначены членами Центральной избирательной комиссии РК Ляззат Сулеймен и Бахыт Мельдешев.



Кроме того, Сенат Парламента РК ратифицировал Протокол о внесении изменения в Соглашение между правительствами РК и РФ о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.



Так, срок действия данного Соглашения продлевается до 1 января 2019 года, по окончании этого срока оно автоматически продлевается на 5 лет, если ни одна из сторон не уведомит другую не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального срока действия о своем намерении прекратить его действие.



Был принят Закон РК "О ратификации Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок", который направлен на повышение степени защиты пассажиров при международных авиаперевозках и ставит интересы пассажиров выше интересов перевозчиков. Также был принят Закон РК "О ратификации поправок к Статьям Соглашения Международного Валютного Фонда", одобрены поправки в законодательство по вопросам страхования и исламского финансирования, приняты поправки в законодательство по вопросам здравоохранения.

