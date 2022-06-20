Касым-Жомарт Токаев примет участие во втором Катарском экономическом форуме

Пресс-служба Президента РК опубликовала анонс предстоящих мероприятий на завтра с участием Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz.

"Завтра, 21 июня, Президент Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани примет участие во втором Катарском экономическом форуме на тему "Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики", который пройдет в городе Доха", - говорится в сообщении.