Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эльвирой Азимовой, которая вступает в должность председателя Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Глава государства отметил важность создания нового органа, который будет обеспечивать строгое и неуклонное соблюдение норм Конституции. Он выразил уверенность, что Конституционный суд будет способствовать установлению в стране основных принципов демократии и внесет большой вклад в дело защиты прав и свобод граждан.

Новый орган, помимо круга вопросов, которые входили в компетенцию Конституционного совета, будет рассматривать и обращения граждан, считающих, что определенные нормативно-правовые акты нарушают их конституционные права.

Напомним, Эльвира Азимова указом президента РК назначена председателем Конституционного суда Казахстана с 1 января 2023 года.