Эльвира Азимова возглавила Конституционный суд РК

С 2019 года она занимала должность уполномоченного по правам человека в РК.

Фото: inform.kz

Пресс-служба президента РК сообщила о новом назначении Эльвиры Азимовой, передает Kazpravda.kz.

"Назначить Азимову Эльвиру Абилхасимовну председателем Конституционного суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года", - говорится в указе главы государства.

Эльвира Абилхасимовна Азимова родилась в 1973 году в Джамбуле (Тараз). В 1996 году окончила Международный Казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави с присвоением квалификации "юрист-международник".

Трудовую деятельность начала в 1996 году в Министерстве юстиции РК.

С 1996 по 1999 годы работала ведущим, главным консультантом управления международного правового обеспечения.

С 1999 по 2005 годы была заместителем начальника, начальником управлений департаментов законодательства, международного права и протокола.

С 2005 по 2010 годы занимала должности директора департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы.

С 2010 по 2013 годы работала директором департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции РК.

С октября 2013 года занимала должность вице-министра юстиции РК.

В сентябре 2019 года была избрана уполномоченным по правам человека в РК.