Касым-Жомарт Токаев принял главу FIDE

Президент
79

В ходе беседы речь шла о важности дальнейшего развития всестороннего сотрудничества национальной федерации с FIDE

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял Президента Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Глава государства высоко оценил поддержку, которую FIDE оказывает Казахстанской федерации шахмат, тренерам и юным спортсменам. Президент подчеркнул, что шахматы в нашей стране являются не просто видом спорта, но и важным элементом интеллектуальной культуры, воспитания и образования.

Глава государства отметил растущую популярность шахмат среди детей и молодежи. По его словам, особое внимание уделяется развитию инфраструктуры и продвижению шахмат в системе образования. В ходе беседы речь шла о важности дальнейшего развития всестороннего сотрудничества национальной федерации с FIDE, включая проведение крупных международных соревнований и реализацию совместных проектов.

Аркадий Дворкович рассказал о содержании принятого в Казахстане Комплексного плана развития шахмат, который открывает путь для совместной работы государства, бизнеса и национальной федерации. Он также сообщил, что в прошлом году казахстанские шахматисты собрали наибольшее количество медалей на всех соревнованиях под эгидой FIDE. 

Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича орденом «Достық» II степени за его вклад в развитие шахмат в Казахстане.

#президент #шахматы #FIDE

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
От истоков к современности
Язык – путь к осознанию нации
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Искусство на защите девочек и женщин
Мастер слова
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
При полном достатке топлива
Весь ствол в затейливых узорах
Сила местных трав
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Глава государства встретился с призерами чемпионатов мира п…
Глава государства провел переговоры с вице-президентом Швей…
Президент: В новом однопалатном Парламенте не будет президе…
Лидеры стран-участниц ОДКБ определили приоритеты на предсто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]