Касым-Жомарт Токаев принял Вольфганга Кроппа

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Svevind Energy Group Вольфганга Кроппа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи с руководством компании Svevind Energy Group были обсуждены вопросы подготовки к реализации проекта по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области.

Главу государства проинформировали о начале проведения предварительных проектно-изыскательных работ (Pre-FEED) в рамках Инвестиционного соглашения, подписанного в ходе визита Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан в прошлом году.

Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт, а также установки электролиза воды мощностью 20 ГВт с ежегодной производственной мощностью 2 млн тонн «зеленого» водорода либо 11 млн тонн «зеленого» аммиака. Предварительная сумма инвестиций составляет более 50 млрд евро.

Вольфганг Кропп сообщил, что проектная документация будет завершена к 2026 году. Начало строительства инфраструктуры запланировано на 2027 год, а ввод в эксплуатацию – в 2032 году.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что своевременная реализация проекта Hyrasia One имеет стратегическое значение для Казахстана.

Глава государства выразил уверенность, что проект станет флагманом развития сферы возобновляемых источников энергии в Казахстане и внесет огромный вклад в достижение цели по углеродной нейтральности.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #проект #компания #Svevind Energy Group

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