Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ

Президент , Международное сотрудничество , Поездки
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Как отметил глава государства, этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Официальная церемония встречи президента Казахстана прошла перед дворцом "Аль-Ватан". В честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп и исполнен государственный гимн Казахстана. Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян тепло поприветствовали друг друга. Затем командир роты почетного караула отдал рапорт. После представления членов официальных делегаций двух стран Касым-Жомарт Токаев оставил запись в Книге почетных гостей.

По завершении церемонии лидеры Казахстана и ОАЭ провели переговоры в расширенном составе.

Глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за оказанные почести. Он отметил, что в этом году свой первый официальный зарубежный визит совершает в Объединенные Арабские Эмираты. По его словам, этот визит имеет большое значение для укрепления сотрудничества двух стран.

"Эмираты – наш ведущий и надежный стратегический партнер в исламском и арабском мире. Ваша страна поддерживает Казахстан с первых дней независимости. Казахский народ никогда этого не забудет. Арабские Эмираты внесли значительный вклад в развитие и благоустройство нашей столицы. Это яркое свидетельство настоящей дружбы", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ. Он отметил, что за этот период между странами значительно укрепилось сотрудничество в различных сферах, налажен содержательный и открытый политический диалог.

"В отношениях двух стран немало достижений в разных сферах, однако пришло время придать новый импульс сотрудничеству между двумя государствами. Пользуясь случаем, выражаю Вам свою благодарность", – сказал президент.

В свою очередь президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян отметил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году сотрудничество двух стран достигли высокого уровня. Он выразил приверженность расширению политического диалога и экономических связей с Казахстаном.

"Считаю, что у наших стран высокий потенциал сотрудничества в сферах энергетики, космоса, технологий и торговли. В ходе Вашего визита были подписаны важные документы в области возобновляемых источников энергии. Возлагаю большие надежды на полноценную реализацию согласованных проектов. У наших стран схожие планы по сокращению выбросов углерода в атмосферу. Объединенные Арабские Эмираты планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Казахстан тоже намерен достичь этой цели к 2060 году. Это очень важно для наших будущих поколений", – подчеркнул президент ОАЭ.

В ходе переговоров в расширенном составе были обсуждены приоритетные направления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. В частности, стороны рассмотрели такие перспективные направления, как возобновляемая энергетика, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, горнодобывающий и транспортно-логистический сектор, строительство и девелопмент, сотрудничество международных финансовых центров.

Другие приоритетные направления по расширению двустороннего сотрудничества были обозначены в Совместном заявлении Касым-Жомарта Токаева и Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна.

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