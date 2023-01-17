Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили во дворце президента ОАЭ
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В честь прибытия главы государства произвели 21 артиллерийский залп.
Перед дворцом президента Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Ватан" состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В честь прибытия главы государства был произведен 21 артиллерийский залп и исполнен государственный гимн Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев и шейх Мухаммед тепло поприветствовали друг друга.
Затем командир роты почетного караула отдал рапорт.