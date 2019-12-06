Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с бывшим Президентом ФРГ Хорстом Кёлером, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Собеседники обсудили ход подготовки к предстоящей в следующем году в Нур-Султане министерской конференции Всемирной торговой организации, вопросы взаимодействия в контексте реализации китайского проекта "Один пояс, один путь", политическую ситуацию в мире.
Глава государства рассказал о реализации в Казахстане новых стратегических программ, отметив, что в их основе лежат принципы преемственности, справедливости и прогресса, обозначенные в его предвыборной платформе.
По мнению Хорста Кёлера, реализация этих принципов придаст новый импульс развитию страны. Экс-президент Германии также заявил, что считает Казахстан территорией стабильности в Евразии.