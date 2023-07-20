Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом в городе Джидде (Королевство Саудовская Аравия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Приветствуя наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, лидер Казахстана поблагодарил его за приглашение принять участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» и оказанное гостеприимство.

Президент отметил, что Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана в исламском и арабском мире.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в энергетике, включая «зеленую» энергию, туризме, аграрной и транспортно-логистической сферах.

В свою очередь наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд отметил, что Казахстан является надежным и важным партнером Саудовской Аравии в регионе Центральной Азии. По его словам, имеется большой потенциал для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей. Он выразил намерение способствовать усилиям по выведению двусторонних отношений на новый уровень.