Касым-Жомарт Токаев совершит визит в Венгрию

Президент Казахстана принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев принял министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто, прибывшего в столицу Казахстана в рамках рабочего турне по странам Центральной Азии.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-венгерского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Приветствуя венгерского дипломата, Глава государства поздравил правящий альянс «ФИДЕС» во главе с Премьер-министром Виктором Орбаном с недавней победой на парламентских выборах. Президент подчеркнул, что уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Будапештом, особо отметив значительные возможности в экономической сфере.

Президент проинформировал министра о реализации масштабных политических и экономических реформ в стране, построении Нового Казахстана, а также о подготовке к референдуму по поправкам в Конституцию.

В свою очередь Петер Сийарто поблагодарил Президента за поздравления в адрес руководства его страны. По словам министра, победа правящей партии важна с точки зрения дальнейшей реализации суверенной и независимой внешней политики Венгрии.

Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии заявил о приверженности своей страны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном. Петер Сийарто напомнил о приглашении Президенту Казахстана от венгерского руководства совершить визит в Будапешт.

Министр от имени Виктора Орбана высказал поддержку осуществляемым под руководством Касым-Жомарта Токаева усилиям по построению Нового Казахстана.

С целью придания дополнительного импульса партнерству двух стран Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности совершить ответный визит в Венгрию по приглашению Премьер-министра Виктора Орбана.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

В завершение лидер Казахстана передал слова приветствия и теплые пожелания вновь избранному Президенту Венгрии Каталине Новак и Премьер-министру Виктору Орбану.