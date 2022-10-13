Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика

Касым-Жомарт Токаев встретился с Ильхамом Алиевым

На полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства подчеркнул, что итоги его недавнего визита в Баку открыли новую страницу казахско-азербайджанских отношений.

"Выражаю благодарность за приезд и участие работе саммита. Хочу отдельно остановиться на двусторонних отношениях. Я выражаю Вам благодарность за гостеприимство во время визита в Баку. Наши переговоры были продуктивными и привлекли к себе внимание политических и экономических кругов за рубежом. Мы считаем Азербайджан нашим союзником, стратегическим партнером. Будем всегда придерживаться этой линии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры Казахстана и Азербайджана отметили, что правительствам даны поручения принять все необходимые меры для качественной реализации достигнутых договоренностей.

"Азербайджан играет большую роль не только в своем регионе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. У нас сейчас на повестке дня стоит развитие так называемого "Срединного коридора". Мы заинтересованы продолжать этот формат работы", – подчеркнул Глава государства.

Президенты высоко оценили успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, в том числе реализацию ряда совместных проектов по продвижению исторических и культурных ценностей Казахстана и Азербайджана.

"Мы говорили о том, чтобы улицу имени выдающегося азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева перевести в другое место. Считаю, что у нас в столице есть более достойное место. Такое место было найдено, я его одобрил. Далее – это вопрос времени", – сказал президент Казахстана.

В свою очередь Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на саммит СВМДА и традиционное гостеприимство казахского народа.

"Очень рад посетить братский Казахстан. Также хотел бы поздравить уже с хорошими результатами состоявшегося саммита. Это еще одна демонстрация роли, которую Казахстан играет на международной арене, и высокого авторитета вашей страны. В первую очередь хотел бы Вас поблагодарить за бережнее отношение к памяти Гейдара Алиевича Алиева. И с момента вашего визита, я думаю, у нас есть хорошие достижения и результаты", – отметил президент Азербайджана.

Наряду с этим главы государств обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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