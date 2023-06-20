Касым-Жомарт Токаев выступил на казахстанско-германском бизнес-форуме

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приняли участие в казахстанско-германском бизнес-форуме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Штайнмайера за приглашение руководителей ведущих немецких компаний в рамках своего государственного визита в Казахстан и подчеркнул, что Казахстан является ведущим экономическим партнером Германии в Центральной Азии.

"На сегодняшний день компании Германии инвестировали почти 6 млрд долларов в нашу экономику. Примечательно, что около 90% этих инвестиций приходится на несырьевой сектор. В нашей стране насчитывается более 1000 активно действующих компаний с немецким капиталом. Многие из них являются всемирно известными брендами, другие – семейными предприятиями среднего размера. Казахстан тепло приветствует все немецкие компании, большие или малые. Мы ценим немецкий подход к бизнесу, основанный на решительности, точности и ответственности. Эти качества имеют ключевое значение для успеха в бизнесе", – подчеркнул глава государства.

Как сообщил президент Казахстана, в ходе сегодняшней встречи с президентом Штайнмайером была достигнута договоренность об укреплении сотрудничества в совместной разведке и разработке природных ресурсов. По его словам, это придаст реальное содержание межправительственному соглашению о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах.

Кроме того, в выступлении было акцентировано внимание на больших перспективах в сферах транспорта и логистики.

"Казахстан стратегически расположен в сердце Евразии. На нашу страну приходится 80% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. В нашей новой геополитической реальности "Средний коридор" становится все более значимым. Это самый короткий и также самый устойчивый маршрут транспортировки из Центральной и Восточной Азии в Европу. Начиная с 2022 года, грузовые перевозки по Каспийскому коридору в страны Европейского Союза увеличились вдвое. Чтобы поддерживать растущие объемы торговли между Востоком и Западом, мы работаем над модернизацией нашей инфраструктуры и устранением узких "горлышек". Мы намерены увеличить пропускную способность казахстанских портов до 30 млн тонн", – сказал президент Казахстана.

В выступлении главы государства в качестве одного из наиболее перспективных секторов для дальнейшего сотрудничества были также отмечены возобновляемые источники энергии.

По словам президента, у Казахстана есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим мировым производителем зеленого водорода. Подписана сделка на 50 миллиардов долларов по производству зеленого водорода с компанией SVEVIND Group. Производство водорода может открыть двери для производства экологически чистой стали, алюминия и других металлов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность наращивания сотрудничества в сфере инноваций, цифровизации и развития человеческого капитала. В этой связи он приветствовал предстоящее открытие Казахстанско-немецкого института инжиниринга при Каспийском государственном университете в Актау и Казахстанско-немецкого института науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете, которые будут способствовать дальнейшему повышению человеческого капитала и конкурентоспособности в нашей стране.

В ходе мероприятия также выступили федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, глава федерального министерства экономики и защиты климата Германии Удо Филипп.

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