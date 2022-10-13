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Президент , Международное сотрудничество

Касым-Жомарта Токаева пригласили посетить Вьетнам

Глава государства провел встречу с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

На полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Астане, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан.

В ходе встречи президент Казахстана поблагодарил вьетнамскую сторону за активное участие в работе СВМДА и отметил высокий уровень плодотворного сотрудничества между странами.

Собеседники подчеркнули успешное развитие торгово-экономического взаимодействия, укрепление культурно-гуманитарных связей, открытие авиарейсов между Казахстаном и Вьетнамом. Также был отмечен имеющийся потенциал для наращивания контактов торговой, туристической, аграрной, транспортно-логистической и финансовой сферах.

В завершение Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку.

В свою очередь Во Тхи Ань Суан от имени своего руководства передала приглашение президенту Казахстана посетить с визитом Вьетнам.

 

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