Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл с рабочим визитом в Республику Таджикистан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото Telegram/aqorda_resmi

В рамках визита президент Казахстана планирует принять участие в V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

В государственной резиденции «Кохи Сомон» главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Через несколько минут начнется встреча лидеров двух стран.