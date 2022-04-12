Катался на капоте автомобиля по шоссе мужчина в Актау - видео

Катавшегося на капоте автомобиля по оживленному шоссе мужчину сняли на видео в городе Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Мангистауской области.

В полиции отреагировали на нарушение. Как сообщили в ДП региона, за неправильную перевозку пассажира во время управления транспортным средством на водителя автомобиля марки Lada составили административный протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК.