Катер с туристами взорвался на юге Таиланда
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На борту были туристы из Казахстана и России
ЧП произошло неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
На катере был 31 турист.
По информации таиландской туристической полиции, в момент инцидента 30 туристов были в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Он доставлен в больницу.
«Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели», - говорится в сообщении.
Местное издание MGR online уточняет, что инцидент произошел, когда катер стоял на якоре, а большинство отдыхающих ушли купаться.
Ранее в Египте затонул прогулочный батискаф с туристами на борту.