На борту были туристы из Казахстана и России

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ЧП произошло неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

На катере был 31 турист.

По информации таиландской туристической полиции, в момент инцидента 30 туристов были в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Он доставлен в больницу.

«Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели», - говорится в сообщении.

Местное издание MGR online уточняет, что инцидент произошел, когда катер стоял на якоре, а большинство отдыхающих ушли купаться.

Ранее в Египте затонул прогулочный батискаф с туристами на борту.