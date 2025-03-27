Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте

На борту было 45 человек

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По последним данным, погибли не менее 6 человек, девять туристов пострадали, 29 человек удалось спасти, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Аппарат затонул сегодня утром примерно в километре от берега Хургады.

Крушение прогулочного батискафа Sindbad в Египте, в результате которого погибли российские туристы, могло произойти из-за ошибки пилота.

«Предварительная причина трагедии в Хургаде - один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф», - говорится в публикации.

Как пишет канал Mash, в результате столкновения с рифом подводный аппарат перевернулся, произошла разгерметизация салона. В рамках экскурсии Sindbad должен был погрузиться на глубину до 22 метров.

Сегодня генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что экскурсионный батискаф с 45 россиянами утром потерпел крушение в километре от берега. На борту судна, по его словам, также были дети, большую часть пассажиров удалось спасти.

Как пишут СМИ, батискаф использовался для экскурсий к коралловым рифам. Как стало известно, туристы заплатили за билеты на тур по семь тысяч рублей. Стоимость билетов для детей составляла примерно 3,5 тысячи рублей.

«Все пострадавшие туристы проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach», - говорится в сообщении.

На борту батискафа, затонувшего у побережья Хургады, остаются пять туристов. Сейчас идут работы по поднятию запертых в подводном судне людей.

По последним данным, погибшими числятся девять человек, среди которых один ребенок.