Спорт
Кайрат Ахметов прошел взвешивание и дуэль взглядов перед боем с японцем

Завтра, 3 июня, в Сингапуре состоится турнир по смешанным единоборствам ONE 158 лиги ONE Championship, в рамках которого в клетку выйдет бывший чемпион промоушена в наилегчайшем весе - казахстанец Кайрат Ахметов (25-2), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанского бойца станет японец Тацумицу Вада (23-11-2).

Поединок состоится в главном карде шоу.

Накануне боя состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов.

Ахметов уложился в лимит наилегчайшего дивизиона и показал 61.235 килограмм.

В своем предыдущем бою Кайрат Ахметов победил единогласным решением судей филиппинца Дэнни Кингада на турнире One Championship — Winter Warriors 2, который прошел 3 декабря 2021 года.

 

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