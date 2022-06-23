Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Кадровые назначения
Кайрат Баймульдинов возглавил Комитет по делам молодежи и семьи МИОР РК

Приказом министра информации и общественного развития РК Баймульдинов Кайрат Дюсембаевич назначен на должность председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Кайрат Баймульдинов родился в 1983 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

Трудовую деятельность в 2004 журналистом региональной газеты.

В 2004-2005 гг. — учитель средней школы №23 г. Караганды.

В 2005 году работал главным специалистом Отдела внутренней политики г. Караганды.

С 2005 по 2007 гг. — ведущий специалист департамента внутренней политики Карагандинской области.

С 2007 по 2008 гг. работал ведущим, главным специалистом, экспертом в структуре Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2008-2012 гг. — главный эксперт, главый консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2012-2013 гг. — главный консультант Службы центральных коммуникаций Канцелярии Премьер-министра РК.

В 2013-2014 гг. — главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-министра РК.

В 2014-2015 гг. — заведующий сектором медиа-планирования и связей с общественностью Информационно-аналитического центра Канцелярии Премьер-министра РК.

В 2017-2018 гг. — руководитель управления анализа и планирования Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

В 2018-2020 гг. занимал руководящие должности в структуре  Министерства информации и общественного развития РК.

С августа 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК.

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