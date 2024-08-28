Казахская тазы станет брендом страны

Фото: Юрий Беккер

Сокровище поколений

В вопросе принадлежности собаки породы тазы, кажется, давно поставлена жирная точка. Но все-таки формальность по международному признанию ее статуса, происхождения и истории имеет принципиально важное значение.

Кинологическое сообщество страны шло к этому событию не меньше двух десятков лет. Ведь если казахская борзая надежно занимает место в «Жетi қазына» – национальной сокровищнице Казахстана, то необходимо было, чтобы с этой данностью согласился весь мир.

– Подтверждений тому, что тазы – исконно казахская порода, существует множество, – говорит руководитель рабочей группы Союза кинологов Казахстана по международному признанию национальных пород Наталья Дровосекова. – Начиная с фольклора, заканчивая трудами ученых и путешественников, со Средневековья по XX век.

Согласно данным исследователей КазНУ им. аль-Фараби, самые древние свидетельства обитания этой собаки на территории современного Казах­стана обнаружены в наскальном искусстве. Первые ее изображения дати­руются периодом ранней бронзы, они найдены на юге – в Семиречье и в Восточном Казахстане. А уже к концу железного века – V–II века до нашей эры – в петроглифах сформировалось четкое изображение борзой, близкой по размерам и пропорциям к тазы, которая знакома современникам.

Как известно, два предыдущих века были временем большого исследовательского интереса к Великой степи. Свои экспедиции на окраину империи направляло Русское географическое общест­во, немало побывало здесь и путешественников-энтузиас­тов, которые, исследуя Хивинское царство и окружающие его земли, описывали быт и уклад жизни местных народов. И мало кто упускал из внимания, что у степняков есть собака, которая охотится­ с ловчей птицей и высоко ценится у своих владельцев.

В поддержку этим наблюдениям сохранилось немало письменных источников, в их числе «Обозрение Киргиз-кайсацкой степи» 1803–1804 годов Якова Гавердовского, «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей» Алексея Левшина от 1832 года, книга Петра Мачеварианова «Записки псового охотника», статья Модеста Богданова «Тазы и киргизская борзая» 1878 года.

Во всех этих работах, исследую­щих территорию от Орска до Каспия – в границах современного Казахстана, в той или иной мере описывается и охотничья собака здешних мест.

Есть такая порода

– В этом смысле работа Богданова интересна тем, что он очень подробно описывает именно тип казахской борзой: какие окрасы она имеет, как выглядит, чем отличается от более изящной хивинской борзой. Благодаря данному труду мы можем говорить, что кинологи того времени видели и четко определяли разницу между разновиднос­тями охотничьих борзых в Центральной Азии, – продолжает Наталья Дровосекова.

Обширное исследование в конце 30-х годов прошлого века представил казахский зоолог Аркадий Слудский. Его моно­графия «Азиатская борзая тазы и охота с нею» содержит важные научные данные о поголовье собак того времени.

Автор не только представил карту распространения породы, приблизительное количество животных и промеры их по статям, но и заключил, что значительный объем популяции – более 70% – соответствует стандарту, то есть в целом она представлялась как породная.

Одних только этих документальных свидетельств было бы достаточно, чтобы утверждать: тазы – собака исконная, аборигенная, проживающая на территории современного Казахстана несколько тысяч лет. Однако не менее существенным остается еще одно веское обстоятельство – она всегда оставалась неотъем­лемой частью культуры и быта кочевых народов.

Борзая в буквальном смысле на протяжении веков сопровождала человека. Наскальная живопись сохранила это доказательство вплоть да нашего времени. Гравюры XVII–XIX веков в горах Мангистау, принадлежащие творчеству племени адай, изображают тазы все в том же виде – идущей за охотником, сидящим на коне.

– Казахская тазы тем и отличается от других борзых собак, что она всегда была и до сих пор остается охотничьей собакой. Ее держат преимущественно как рабочую, и критериями для отбора остаются ее добычливость и успешность в охоте, – заключает эксперт.

Генетика аборигена

Работа казахстанских кинологов по сбору доказательств об исконной принадлежности тазы к территории и истории современного Казахстана пополнила «портфолио» породы новой ценной информацией.

На историческом факультете Казахского нацио­нального университета, изучая пет­роглифы, смогли проследить и документально подтвердить тот факт, что тазыобразная собака была помощницей пращуров казахов с тех времен, когда этносы еще не сформировались.

Любопытные выводы последовали из генотипирования казахской тазы, проведенного в лаборатории молекулярной генетики Института генетики и физиологии. Так, например, доподлинно установлено, что тазы принадлежит к группе восточных борзых, и ее ближайшие родственники – афганская и персидская борзые.

Но при этом в сравнении с близкородственными породами обнаружены оригинальные последовательности в некоторых хромосомах, что говорит об уникальности тазы.

Выводы ученых подтвердили высокое генетическое разнообразие и низкий уровень инбридинга, то есть скрещивания между кровными родственниками. А это гарантирует высокую выживаемость вида: тазы не грозят тяжелые наследственные заболевания и вырождение.

Выдержала казахская борзая и комп­лексное обследование на общее состоя­ние здоровья. У более чем полусотни проверенных собак не было выявлено проблем с сердечно-сосудистой системой, со зрением и строением суставов.

Таким образом рабочая группа по международному признанию тазы сумела собрать убедительную доказательную базу в поддержку того, что аборигенная и исконно казахская порода тазы устойчива, имеет высокий процент высококлассных животных и перспективна с точки зрения ее заводского разведения.

К слову, возникающие порой толки о бедственном положении тазы (якобы порода исчезает и ее нужно немедленно спасать) не имеют ничего общего с действительностью. Казахская борзая распространена по всей территории страны, численность ее достигает нескольких тысяч, что достаточно для поддержания генетического разнообразия, здоровья и сохранения популяции, и представлена порода в нескольких видах. А это уже результат ее адаптации и видоизменения под среду обитания.

Как любая аборигенная порода, приближенная к условиям естест­венного выживания, тазы приспособилась к разным климатическим и природным усло­виям. Поэтому на севере она может иметь более богатый шерстный покров и быть не такой хрупкой, как ее родственница с юга.

В полушаге от признания

Статус борзой, возникшей и сформировавшейся в казахских степях, на национальном уровне давно и однозначно определен. Порода зарегистрирована Союзом кинологов РК еще в год соз­дания организации, больше 30 лет назад, что положило начало цивильному разведению собаки.

Для тазы разработан национальный стандарт, создан клуб породы, регулярно проводятся выставки-смотры. Но в меж­дународной кинологической системе она отсутствует, поскольку до сих пор официально не признана.

– Последний год мы активно работали в этом направлении, – продолжает руководитель рабочей группы Союза кинологов РК по международному признанию национальных пород Наталья Дровосекова. – Материалы собраны, подана заявка в Международную кинологическую федерацию, успешно прошла выставка-презентация породы для меж­дународной комиссии. Мы получили от нее одобрительные отзывы и к концу года ждем положительного решения.

Ответ на вопрос, ради чего положены все труды, для Натальи Анатольевны очевиден. Место в международной собачьей элите – это новый уровень культурной кинологии для тазы. У собак породы появится возможность участвовать в крупнейших кинологических состязаниях, для нее станет доступным выход на мировую арену.

В конце концов, признание планетарного масштаба – всегда элемент престижа государства. И не случайно работу по международному признанию тазы исконной национальной породой инициировал Указ Президента «О сохранении и воспроизведении пород казахских собак».

Тазы, несомненно, войдет в мировые рейтинги как неповторимый и великолепно сохранившийся вид охотничьей собаки. За тысячелетия эволюции и ­выживания в естественной среде она вынесла лучшие породные качества собаки, которая умеет мыслить самостоятельно, независима и нетерпима к грубому обращению, а также отличается конституцией, нравом интеллигентного и аристократичного животного.