Казахским тазы присуждены наивысшие титулы на чемпионате мира в Женеве

Культура и общество
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Тазы стали победителями чемпионата мира World Dog Show 2023 в Женеве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Фото иллюстративное Kazpravda.kz

В группе непризнанных пород наивысшие титулы присуждены двум представителям нашей национальной породы.

Собаки Тумар и Вангелия впервые участвуют в соревнованиях под эгидой Международной кинологической федерации (FCI).

Недавно Союз кинологов Казахстана стал полноправным членом FCI. Это позволяет тазы и тобетам участвовать в любых международных соревнованиях.

Отметим, что в главном кинологическом событии года было заявлено 20 тысяч собак из разных стран мира. Их оценивали 150 международных судей.

 

#победа #собаки #чемпионат мира #тазы

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