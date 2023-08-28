Казахским тазы присуждены наивысшие титулы на чемпионате мира в Женеве

Тазы стали победителями чемпионата мира World Dog Show 2023 в Женеве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24» .

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В группе непризнанных пород наивысшие титулы присуждены двум представителям нашей национальной породы.

Собаки Тумар и Вангелия впервые участвуют в соревнованиях под эгидой Международной кинологической федерации (FCI).

Недавно Союз кинологов Казахстана стал полноправным членом FCI. Это позволяет тазы и тобетам участвовать в любых международных соревнованиях.

Отметим, что в главном кинологическом событии года было заявлено 20 тысяч собак из разных стран мира. Их оценивали 150 международных судей.