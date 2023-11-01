Казахско-французский университет появится в Казахстане

Культура и общество
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Эмманюэль Макрон отметил, что наши страны отмечают 15-летие Соглашения о стратегическом партнерстве, и подтвердил приверженность Франции дальнейшему укреплению двусторонних связей в различных сферах, представляющих взаимный интерес, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

– Думаю, что нашим экономическим отношениям, в том числе в области сельского хозяйства, энергетики, возобновляемой энергетики, будет придан новый импульс. Мы поддерживаем инвестиции как в уже реализуемые проекты, так и в новые инициативы. Кроме того, динамично развивается наше культурно-гуманитарное сотрудничество. Достигнуты конкретные договоренности в сфере образования и науки. С сентября 2024 года планирует начать свою работу казахско-французский университет, – отметил президент Франции.

Кроме того, лидеры двух стран заявили о важности позитивного и устойчивого взаимодействия по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня и отметили необходимость углубления диалога по линии международных организаций.

#казахстан #Астана #Франция #Токаев #президент #Образование #университет #Макрон

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