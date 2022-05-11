Казахстан безвозмездно передаст Кыргызстану военное имущество

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании безвозмездного военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, согласно соглашению для обеспечения безопасности и оборонного потенциала Центральноазиатского региона казахстанская сторона оказывает кыргызской стороне военно-техническое содействие в виде безвозмездной передачи военного имущества.

«Наименование и объемы военного имущества согласовываются по дипломатическим каналам уполномоченными органами сторон», – говорится в заключении.