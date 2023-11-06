Казахстан будет развивать креативную индустрию вместе с Японией

Перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и Японии в сфере культуры обсуждены в ходе встречи министра культуры и информации Аиды Балаевой с чрезвычайным и полномочным послом Японии в РК Джун Ямадой, передает Kazpravda.kz

Фото: МКИ РК

Аида Балаева поздравила посла с Днем культуры, который в Японии отметили 3 ноября.

«Высокая степень взаимного доверия и партнерства за 30 лет дипломатических отношений заложила прочную основу для развития японско-казахстанских отношений в различных сферах, в том числе, в сфере культуры, кинематографии, межконфессиональном согласии. Обмен культурой играет важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами», - отметила министр, добавив, что казахстанская культура имеет богатое наследие, которое можно и нужно представить японской аудитории, а также найти общие точки соприкосновения с японской культурой.

В свою очередь Джун Ямада выразил готовность к активному развитию партнерских отношений и расширению культурного обмена между двумя странами.

«Успешные проекты есть, в их числе казахстанско-японский фильм «Конокрады», который был снят в 2019 году. Мы заинтересованы в продвижении и реализации подобных проектов и намерены поддержать все ваши предложения», - заверил посол.

«Глава государства подчеркивает особую важность сферы креативной индустрии в воспитании подрастающего поколения. В этой связи нам интересен ваш опыт, а также технологии и последние тенденции в сфере киноиндустрии и анимации. Для развития данных направлений в Казахстане имеются все условия, но актуальным остается вопрос подготовки кадров. Мы готовы к взаимообмену и взаимообогащению», - подчеркнула Аида Балаева в завершение встречи.