Казахстан будет сотрудничать с Узбекистаном и Туркменистаном в предупреждении и ликвидации ЧС

Казахстан будет сотрудничать с Узбекистаном и Туркменистаном в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Президентом также подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Тексты законов публикуются в печати.

Сотрудничество в рамках соглашений предусматривает организацию и проведение мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений, обмен опытом в организации подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе по оказанию первой медицинской помощи.

Также предусматриваются оценка риска для окружающей природной среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Кроме того, страны будут сотрудничать в подготовке специалистов в учебных заведениях, обмениваться стажерами, преподавателями, учеными и специалистами.