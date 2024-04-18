Казахстан достиг прогресса

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Юлия Магер

Ключевые принципы и прио­ритеты взаимодействия Казахстана и ООН определены в Рамочной программе сотрудничества в Целях устойчивого развития на 2021–2025 годы. В ней определены три стратегических приоритета (компонента): расширенные возможности людей, включая развитие человеческого капитала и социальные услуги; надлежащее управление (эффективные институты, права человека и гендерное равенство); устойчивое экономическое развитие, предполагающее инклюзивный экономический рост и экологическую устойчивость.

фото из архива "КП"

В 2023 году в рамках программы ООН провела в Казахстане 215 мероприятий и зафиксировала прогресс в достижении результатов по каждому из стратегических компонентов.

Кроме того, как отмечается в отчете, в 2023 году завершилась флагманская программа по борьбе с гендерным насилием – совместная региональная программа ЕС и Инициа­тивы ООН «Луч света» для Цент­ральной Азии. Авторы годового отчета ООН отмечают конкретные результаты по всем ее направлениям – это совершенствование законодательства и нормативно-правовой базы, укрепление институтов, работа с социальными нормами, отношением и поведением, устранение пробела в данных, укрепление потенциала граж­данского общества и регионального женского движения.

Так, был создан Центральноазиатский альянс по искоренению гендерного насилия – первый в своем роде в регионе институт с участием многих заинтересованных сторон (официальные власти и органы, гражданское общест­во). Важные инициативы в рамках программы были реализованы в рамках работы с социальными нормами: более 12 млн человек в Центральной Азии повысили осведомленность о гендерном равенстве в рамках кампании HeforShe («Он для нее»), более миллиона человек были охвачены мероприятия­ми кампании «Не молчи», нацеленной на изменение отношения людей к гендерному насилию.

В рамках программы «Луч света» впервые были сопоставлены источники данных о гендерном насилии, опубликован и распространен комплексный отчет о его распространеннос­ти, проведены первичные качест­венные исследования.

В целом вопросы гендерного равенства и продвижения прав женщин интегрированы прак­тически во все направления работы Страновой команды ООН в РК.

Что касается работы на 2024 год, то ООН, как отмечается в финальной части отчета, «продолжит согласовывать свое участие с приоритетами и политикой Правительства, главным образом с учетом приоритетов, определенных в сентябрьском Послании Главы государства народу Казахстана 2023 года, а также так называе­мых «Десяти задач» Президента, поставленных перед Правительством РК в феврале 2024 года». Таким образом, страновая команда организации продолжит поддерживать политику, направленную на реа­лизацию принципа «никто не должен остаться без внимания» в целях соблюдения прав человека, устранения дискриминации, эффективной социальной поддержки, диверсификации экономики и ее перехода к «зеленым» решениям.

Защита прав человека и гендерное равенство остаются одними из ключевых приоритетов ООН. В частности, организация намерена поддерживать выполнение Казахстаном обязательств в этой области, расширять права и возможности женщин, укреплять их политическое представительство, предотвращать гендерное насилие и реагировать на него.

Также в 2024 году Страновая команда ООН в Казахстане нач­нет подготовительную работу по принятию новой Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития в 2025 году.

В этом году СК ООН начнет процесс сбора данных и консультаций для подготовки нового общего странового анализа (ОСА). В его рамках намечено проанализировать данные по ключевым областям развития и провести анализ рисков и уязвимостей, которые будут иметь решающее значение для определения приоритетов следующей Рамочной программы сотрудничества.

Кроме того, будет инициировано обсуждение новых прио­ритетов, которые определят направления сотрудничества между Правительством Казахстана и ООН в 2026–2030 годах.

#ООН #паводки #вода #метеоролология

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